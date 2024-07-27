نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة..موعد مباراة المنتخب الأولمبى ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مصر المقبلة في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجير ميكالي لخوض مباراته الثانية في أولمبياد باريس أمام منتخب أوزباكستان والمقررة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم.

وكان منتخب مصر قد تعادل دون أهداف في ضربة البداية مع منتخب الدومينيكان، ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل.



ويتقاسم منتخب مصر وصافة المجموعة بنقطة واحدة مع منتخب الدومينيكان بينما يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة دون نقاط.

موعد مباراة مصر في أولمبياد باريس 2024



تقام مباراة مصر وأوزبكستان على ملعب لابوجوار في مدينة نانت الفرنسية، السبت المقبل 27 يوليو، وتنطلق مباراة مصر وأوزبكستان في تمام الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت القاهرة فيما تذاع تليفزيونيًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

التشكيل المتوقع لمصر أمام أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024



من المتوقع أن يدخل المدرب روجيريو ميكالي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى حمزة علاء

خط الدفاع كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - عمر فايد - أحمد عيد

خط الوسط محمد النني - محمد شحاتة

خط الهجوم إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - أحمد مصطفى زيزو - بلال مظهر



ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024؟



تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وأوزبكستان على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة دون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.