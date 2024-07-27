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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف بث مباشر الآن أولمبياد باريس 2024.. مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين دون تقطيع مجانا.. تستكمل اليوم مباريات منافسات كرة القدم⚽ في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، ويصطدم منتخب العراق تحت 23 سنة، بنظيره منتخب الأرجنتين، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما المغرب وأوكرانيا.

كورة لايف بث مباشر الآن أولمبياد باريس 2024.. مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين دون تقطيع مجانا.. ويخوض منتخب العراق مباراته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، أما منتخب الأرجنتين فيطمح في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

كورة لايف بث مباشر الآن أولمبياد باريس 2024.. مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين دون تقطيع مجانا

موعد مباراة العراق والأرجنتين اليوم في الأولمبياد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق والأرجنتين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين اليوم

كورة لايف بث مباشر الآن أولمبياد باريس 2024.. مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين دون تقطيع مجانا.. ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"،