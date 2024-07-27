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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Iraq بث مباشر.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين Yalla Shoot في أولمبياد باريس 2024.. تستكمل اليوم مباريات منافسات كرة القدم⚽ في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، ويصطدم منتخب العراق تحت 23 سنة، بنظيره منتخب الأرجنتين، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما المغرب وأوكرانيا.

ويخوض منتخب العراق مباراته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، أما منتخب الأرجنتين فيطمح في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

يلا شوت Iraq بث مباشر.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين Yalla Shoot في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة العراق والأرجنتين اليوم في الأولمبياد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق والأرجنتين بث مباشر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين اليوم

يلا شوت Iraq بث مباشر.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين Yalla Shoot في أولمبياد باريس 2024.. ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"،