نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولهام وإشبيلية الودية اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي إشبيلية الاسباني أمام فولهام وذلك في مباراة ودية تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد في الدوري.

وتواصل أندية الدوريات الكبرى الاستعداد للموسم الجديد والذي سيبدأ من شهر أغسطس الجاري والذي سيشهد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى.

موعد مباراة اشبيلية وفولهام الودية

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والحادي عشر مساء بتوقيت الإمارات وعمان.



ويستضيف ملعب الغارفي مباراة الفريقين المرتقبة

القنوات الناقلة لمباراة اشبيلية وفولهام

حتى الان لم تعلن أي قناة فضائية نقل المواجهة إلا أن مسابقتي كلا من الدوري الانجليزي والاسباني تنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس.