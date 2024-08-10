نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع يحيى عطية الله

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

وأصبح يحيى عطية الله الصفقة الثانيو التي يتعاقد معها الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد يوسف أيمن.

