الأهلي يرفض تنفيذ "نصيحة" كولر..وزد يقترب من التعاقد مع كهربا

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة بيع محمود عبد المنعم كهربا بشكل نهائي وأستقروا على إعارته لمدة موسمًا لأحد الأندية المصرية أو الخارجية.

الأهلي يرفض تنفيذ "نصيحة" كولر..و زد يقترب من التعاقد مع كهربا



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا "طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رحيل كهربا بشكل نهائي".



وتابع: "كولر أكد لإدارة النادي إنه لا يحتاج اللاعب في الموسم الجديد لكن إدارة الأهلي قررت إعارة اللاعب بدلًا من بيعه نهائيًا ".



وتلقى كهربا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من الخليج وتحديدًا السعودية وأندية مصرية لكن الأكثر جدية حتى الأن، هو نادي زد الذي يرغب في ضم اللاعب سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

