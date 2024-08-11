نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة الأهلي إلى كريم فؤاد بعد إصابته بالصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، رسالة إلى كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي لـ كريم فؤاد: ننتظر عودتك سريعًا

نشرت صفحة الأهلي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، صورة لكريم فؤاد مرفقة بتعليق جاء فيه: “ننتظر عودتك سريعًا يا كريم".

قال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد، قد ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.‏

وتعرض كريم فؤاد، للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.