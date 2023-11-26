مفاجأة بمليون جنيه.. هل تعلم أن الفراخ تحتاج الى الديك لكي تبيض؟ التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الدجاج أو الفراخ تعد نوعا من الطيور، وقد انتشر البحث عن سؤال مهم جدا وهو عن العلاقة بين الفراخ والبيض وهل الفرخة تحتاج للديك لتبيض مثل الحيوانات التي تلد، ويجب أن نفرق هنا بين الطيور التي تبيض والحيوانات التي تلد، كما يجب التفرقة بين نوعين من البيض، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة عن تفاصيل المقال.

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هل الدجاجة تحتاج الى الديك لكي تنتج البيض؟

تنتج الدجاج البيض بدون الحاجة الى الديك، من خلال عملية التبويض وفي هذه العملية تقوم الفراخ بإنتاج البيض بدون الحاجة لتكاثرها من الذكر وهو الديك، ولكن في هذه الحالة يسمي البيض غير مخصب أي غير صالح لأنتاج الكتاكيت ولكنه صالح للأكل فقط.

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ما الذي يفعله الديك للدجاجة؟

يقوم الديك بتخصيب إنتاج البيض لدى الدجاجة من خلال التزاوج معها.

وعندما يتزاوج الديك بالدجاجة، فإنه ينقل الحيوانات المنوية إلى قناة البيض.

كما يمكن أن تؤدي الحيوانات المنوية إلى تخصيب البويضة، مما يؤدي إلى إنتاج بيضة مخصبة يمكن أن تفقس صغاراً.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم الدجاج البياض يتم تربيته لإنتاج البيض غير المخصب، حيث يتم ذلك لأن البيض المخصب لا يمكن تخزينه أو نقله بسهولة، كما أنه قد يفقس إذا لم يتم وضعه في حاضنة.