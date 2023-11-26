دوت الخليج - كتب احمد صلاح -4 صفات في المرأة يكرهها الرجل بشدة وهي سبب الكثير من حالات الطلاق في السعودية.. أخطرها رقم «3»,

عادةً ما ينجذب الرجل للمرأة التي تحمل صفات معينة، كما أن هناك أيضاً صفات يكرهها الرجل ويكره المرأة التي تتواجد فيها تلك الصفات، ورغم أن بعض الرجال لا يكشفون بشكل مباشر عن تلك الصفات التي يكرهونها، إلا أنها تظهر مع مرور الوقت خصوصاً عند المتزوجين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم 4 صفات يكرهها الرجل بشدة وهي سبب الكثير من حالات الطلاق في السعودية، بحسب ما كشفته بعض الأبحاث والدراسات الميدانية.قبل أن نتعرف على هذه الصفات يجب التوضيح بأنها لا تنطبق على جميع الرجال، فهناك البعض منهم يحب هذه الصفات، ولكن الغالبية العظمى ينفرون منها وهي كالتالي:

3– الإهمال: يحب الرجل المرأة التي تهتم بنفسها وبجمالها وبنظافتها الشخصية، فالمرأة التي تهمل نفسها وجمالها امرأة لا يُفضلها الرجال، فتذكري دائماً أن الزوجة التي تهمل بنفسها بعد الزواج ينفر منها زوجها بشكل ملحوظ.

4– المكياج المبالغ: تعتقد بعض النساء أن وضع الكثير من طبقات المكياج، هي واحدة من أكثر الأشياء التي تلفت الرجل لها، فتأخذ الكثير من الوقت لرسم الايلاينر ووضع الماسكارا وأحمر الشفاه، وغيرها من أدوات الزينة، ولكن الحقيقة عكس ذلك، حيث يحب الرجل المرأة الجميلة بشكل طبيعي وبسيط، ولا يلتفت لتلك المرأة التي تضع الكثير من المكياج ليبدو جمالها متصنعاً.