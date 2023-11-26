حيلة قديمة تخلصك من البرد نهائيا .. ست عجوز قالتلي حطي طوب تحت السرير… ومش هتشوفي شتاء تاني وداعا لنزلات البرد.. مش هتخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من الحيل والابتكارات التي تتوارثها على أجيال من بعضها البعض حيث هناك العديد من الأفكار القديمة التي ينساها عدد كبير من الأفراد ولكنها حيل ذكية ومبتكرة يمكن أن تساعدك على حلول بعض المشكلات وتوفير وقت ومجهود كبير، حيث ان هناك بعض الحيل التي كانت تقوم بها بعض السيدات في الشتاء للتخلص من البرد القارص والتخلص من الرطوبة في المنزل وهي أن السيدة كانت تقوم بوضع قالب ثوب أحمر تحت السرير بطريقه معينه لكي تتخلص من الشتاء وسوف نذكر هذه الحيلة خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

حيلة استخدام قالب الطوب تحت السرير

نسبة الرطوبة تكون مرتفعة في فصل الشتاء في بعض الأماكن المعرضة إلى ذلك وتؤثر على الحوائط وعلى البدران بشكل كبير وكذلك تؤثر على الأرضيات ويصعب تخزين اي اعراض تحت السرير فيمكن ان تتلف بسبب هذه الرطوبة ولكن هناك حيلة ذكية يمكن ان تقوم بعملها للتخلص من الرطوبة كاملة وهي أن تحضر خالد احمر وطلع بفتوحاته ورق الالومنيوم ثم نضع القليل من الملح وتضعها تحت السرير للتخلص من الروائح الكريهه والرطوبه تماما في وقت قصير حيث يمكنك تخزين أي شيء تحت السرير بأمان وتعد من الحيل القديمة التي تم استحداثها مرة اخرى.

طريقة للتخلص من رائحة البطاطين المخزنة

يمكن أن تحل مشكلة رائحة البطاطين التي تنتج نتيجة تأخذيني على البطانيه وفترات طويلة فيرجع البعض السيدات الى غسلها مره اخرى للتخلص من هذه الرائحة ولكن بحيلة بسيطة يمكنك أن تتخلصي من رائحتها بدون غسيل وبذلك توفري وقت ومجهود كثير حيث يمكنك ان تضعي بها عود من البخور لمدة 72 ساعة وسوف تتخلصي من جميع الروائح وتستطيعين استخدامها برائحة عطره.