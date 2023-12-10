جوزك هيتجنن عليكي .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل وقومي بدهن هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا طيلة حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن بعض الوصفات الخاصة بتجميل البشرة والعنايه بالجسد والشعر وجميع الأجزاء الموجوده في النساء، ولكن نتيجة هذه الأبحاث ظهرت بالسلب وعدم الاعتماد على وصفة جيده لكي تقوم بها المرأه، وسوف نقول لكم في هذا المقال اليوم عن أفضل الوصفات الطبيعية والغير مكلفة على الاطلاق لكي تصنعيها وتجدي بها الكثير من الفوائد المختلفة التي تودي الحصول عليها، مثل تنظيف البشرة وتنعيم الوجه وتطويل الشعر وهذه الوصفة هي زيت الزيتون مع القرنفل.

مكونات وصفه زيت الزيتون مع القرنفل

وصفه زيت الزيتون مع القرنفل من أفضل الوصفات التي سوف تصنعينها وتستخدميها على الإطلاق وصنفت من أكثر الوصفات التي تعطيكي بياضا لامعا:

• احضري ربع كوب من زيت الزيتون.

• بعدها ضعي عليه ملعقه كبيرة من زيت القرنفل.

• وبعدها ضعيهم في اناء او زجاجه بلاستيكية لكي يتم حفظ الخلطة بشكل جيد وبعدها.

• وفي الأخير احضري إناء لكي تصنعي هذه الخلطة.

كيفية تحضير وصفه زيت الزيتون والقرنفل

إذا كنتي تودي صنع هذه الوصفة من زيت الزيتون والقرنفل قومي جميع المكونات التي ذكرناها في إناء كبير وبعدها اخلطيهم بشكل جيد حتى يصبحوا خليط واحدا متماسكا وبعدها ضعيها على جسدك او وجهك ودلكي بها جميع المكان التي سوف تضعيها عليه، واتركيها لمدة ربع ساعة وفي الأخير قومي بغسل وشك وجهك بالمياه وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة.