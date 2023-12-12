10% فقط من نجحوا في إيجاد الأرنب... إذا كنت تعتقد أنك ذكياً وشديد الملاحظة عليك أن تقبل هذا التحدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الألغاز هي لعبة ممتعة للكبار والصغار فهي تعمل على تحفيز العقل وزيادة غريزة التحدي بداخلك وتشجيعك على كشف حلها وتكون مستمتعا وانت تفعل ذلك ولغز اليوم يحتاج منك تركيز مرتفع وقوة ملاحظة عالية وحادة وعيون ثاقبة، ويمكن أن نمد لك يد المساعدة فكل ما عليك هو أن تقوم بتقريب الصورة والتدقيق في كل التفاصيل الموجودة بها ومعرفة مكان الأرنب المختبئ في الصورة، فإذا قمت بمعرفة مكان الأرنب خلال 10 ثواني فأنت شخص صاحب ملاحظة وتركيز مرتفعين، وهذه الألغاز تساعدك على الخروج من ضغط العمل والاستمتاع لعدة دقائق بعيدا عن ضغوطات الحياة فهل انت مستعد لقبول التحدي، إذا إليك اللغز.

لغز ايجاد الأرنب

لغز اليوم عبارة عن صورة مليئة بالتفاصيل الكثيرة ولكن كل ماعليك هو أن لا تركز مع كل هذه الأشياء التي تسبب التشتت فقط قم بالتركيز على هدفك وضع في عقلك صورة الأرنب وما هي أكثر شيء تميز الأرنب إذا قمت بالتفكير بهذه الطريقة ستجد الأرنب بسهولة ولكنك ستحتاج إلى تقريب الصورة كثيراً فهو صغير و مختبئ ويحتاج منك إلى بعض الجهد حتى تجده خلال 10 ثواني

والآن بعد مرور 10 ثواني هل تمكنت من إيجاد الأرنب، إذا وجدته قامت شخص تمتاز بالذكاء وقوة الملاحظة، أما إذا لم تجده سنخبرك بالإجابة في الفقرة التالية.

إجابة لغز الأرنب

إذا لم تتمكن من إيجاد الأرنب فها هو أمامك مختبئ جيدا، إذا وجدت صعوبة في تحديد مكان الأرنب سنقدم لك بعض النصائح حتى تكون قادراً على النجاح في حل اللغز القادم يجب أن تنال قسطا كافياً من النوم لأن عدم النوم يؤثر بشكل سلبي كبير على دماغك وقدرة تركيزك ولا تقدر على ان تلاحظ بعض التفاصيل الهامة حتى في حياتك كما يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل منتظم والتواصل مع من حولك حتى تكون شخصاً ناجحا قادرا على فهم مجريات الأمور من حولك.