اختراع بلبن الجديد.. القشطوطة الرائعة الترند الى كسر الدنيا بكل اسرارة وتكاتة هش وخفيف زى الجاهز بالظبط ..جربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القشطوطة الرائعة الترند الى كسر الدنيا ، من ضمن الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة أصبحت هي أشهر أنواع الحلويات وحققت نجاحا باهرا في الحلوى الأكثر مبيعا في السوق المصري هي القشطوطه، كما أنها مميزة ولديها طعم رائع للغاية نقوم دائما بتناولها من أفضل المحالّ الحلويات المشهورة ولكن بالتأكيد هي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت أثناء عملية تحضيرها أو تجهيزها مباشرة ولكن يمكننا أن نقوم بتحضير القشطة بكل سهولة فقط عندما نقوم باتباع هذا المقال.

القشطوطة الرائعة الترند الى كسر الدنيا

القشطوطه ليس من الصعب نهائيا أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل ولكن أصبحت أسهل مما يمكن بمجرد أن نبدأ بتحضير المقادير وطرق التحضير سوف نلاحظ أن أصبحت أنجح وأفضل بكثير من المحالّ كل ما عليكي هو تحضير الآتي :-

كوب من الدقيق.

اثنين من البيض.

ملعقتين من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ربع فنجان من السكر البودرة.

طريقة عمل الكريمة:

خمس ملاعق من بودرة الكريم شانتيه دون سكر.

خمس ملاعق من السكر البودرة.

كوب من الحليب أو المياه المثلجة.

خمس ملاعق من الكريم شانتيه الخام.

طريقة عمل الكراميل :

كوب من السكر.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقة من النشا.

نصف فنجان من الحليب البودرة.

طريقة التحضير والاعداد