طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بمكونات موجودة في كل بيت بقوام قطني وطعم رهيب لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كيكة الزبادي من ألذ وأهش أنواع الكيك وهي كيكة مغذية وصحية لاحتوائها على الزبادي والبيض الذي يمد الجسم بالبروتين وأيضا الكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والكثير منا يقوم بعملها في فصل الشتاء لتدفئة البيت ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أنجح طريقة لعملها بمكونات بسيطة من مطبخك فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

يمكنك الآن تحضير ألذ كيك صحي ومغذي بمكونات بسيطة من مطبخك من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف زبادي.

كوب وربع سكر.

ثلثين كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات.

كيس بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

نقوم بتسخين الفرن أولا قبل البدء في تحضير الكيك على درجة حرارة 180 ثم نجهز صينية وندهنها بالزيت أو السمنة.

ونغلفها بالدقيق ثم نحضر وعاء كبير ونضع بداخله السكر مع الزبادي ونخفق على سرعة متوسطة باستخدام المضرب الكهربائي.

وإذا لم يتوافر لديك استخدام المضرب الكهربائي ضعي الخليط في الخلاط ثم نضيف البيض مع الفانيليا.

ونقلب المكونات مرة أخري لكي تتداخل ثم نضيف الزيت ونقلب بعد ذلك نضع الدقيق المنخول مع كيس بيكنج بودر.

وأيضا البيكنج صودا ورشة الملح ونقلب المكونات باستخدام ملعقة خشب لحين الحصول على قوام الكيكة المضبوط.

نصب خليط الكيك في الصينية ونضعها في الفرن الساخن مسبقا ثم نتركها لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تنضج.

يمكنك اختبار نضج الكيك بعد مرور 30 دقيقة باستخدام خلة الأسنان إذا خرجت بدون عجين فهذا دليل على نضج الكيك.

نخرج الكيكة في درجة حرارة المطبخ ونتركها لكي تبرد تماما ثم تقطع إلى أجزاء متساوية وتقدم مع كوب من الشاي.

ويمكنك وضعها أيضا لأطفالك في اللانش بوكس بدلا من الحلويات التي تباع في المحلات وبالهنا والشفا.

فوائد تناول كيكة الزبادي

تحتوي هذه الكيكة على العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم ومنها ما يلي:

تحتوي هذه الكيكة على نسبة عالية من البروتين وهو هام لبناء العظام والعضلات.

الزبادي يمد الجسم بالكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان.

يوجد بها الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم.

أسرار نجاح كيكة الزبادي

يمكنك الآن الحصول على كيكة هشة ذات مذاق غني من خلال إتباع النصائح التالية: