لمظهر رقيق وراقي.. أفضل روتين للعناية بالأظافر ستصبح قوية وطويلة وبيضاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أفضل روتين للعناية بالأظافر العناية بالأظافر من الأمور المهمة جدًا وذلك للاستمتاع بأظافر صحية ولامعة، حيث أن طبقة الكيراتين الموجودة على الأظافر رقيقة للغاية، فيلزم استخدام بعض الزيوت واتباع عادات صحية تساعد على زيادة سمك هذه الطبقة، وتقويتها، وسوف نوضح في هذا المقال روتين يمكن اتباعه للحصول على أظافر قوية وجميلة.

أفضل روتين للعناية بالأظافر

يمكن اتباع خطوات وتعليمات تساعد على تقوية الأظافر، وحمايتها من الضعف وتتمثل أهم النصائح والتوجيهات فيما يلي:

تنظيف الأظافر

يجب التخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة على الأظافر وذلك من خلال تنظيفها باستمرار، كما يلزم تجفيفها حيث أن البيئة الرطبة هي بيئة مثالية لتراكم الجراثيم والأوساخ، كما يجب تجنب نقع الأظافر في الماء لوقت طويل لمنع ظهور التشققات.

ترطيب الأظافر

ترطيب الأظافر من الأمور المهمة، حيث أن الجفاف يساعد على كسرها بسهولة، ويمكن استخدام الزيوت أو كريمات البشرة فهي تمنح الجلد مظهر صحي ولامع.

ارتداء القفازات

في حال غسل المواعين، أو القيام بأعمال المنزل يفضل ارتداء القفازات، حيث أن سائل التنظيف وكذلك مستحضرات التنظيف تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المضرة للبشرة وكذلك الأظافر فتصيبها بالضعف.

برد الأظافر

يجب عند برد الأظافر بردها في اتجاه واحد فقط وذلك للحصول على أظافر لامعة، وناعمة، وتشكيلها بكل سهولة، حيث أن البرد في أكثر من اتجاه يعرضها للكسر.

وصفات منزلية للعناية بالأظافر

يمكن الاهتمام بالأظافر والعناية بها وذلك باستخدام بعض المنتجات الطبيعية الموجودة في كل منزل، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل فيما يلي:

عسل النحل: يعد العسل من أفضل المرطبات الطبيعية التي تعمل على منح الأظافر لمعان وترطيب عميق، فنضع كمية قليلة على فرشاة طلاء، ونطبقه على جميع الأظافر، ويُترك لمدة ساعتين كاملتين.

زيت جوز الهند: لا تقتصر مهمة زيت جوز الهند على ترطيب الأظافر فقط، بل يساعد على تقويتها أيضًا، وتقوية الجلد المحيط بها، فيتم تدليك الأظافر به كل يوم لمدة ربع ساعة.

ذكرنا في هذا المقال أفضل روتين للعناية بالأظافر ومنحها نضارة وحيوية، وقد نصح به الكثير من خبراء التجميل.