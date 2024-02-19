انت الأن تتابع خبر للكبار فقط.. القشطة لورديانا بموقف محرج بسبب ملابسها وظهورها جزء كبير من جسدها يحدث ضجة ومتابع: غلبتي سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت الراقصة البرازيلية ، لوردانا ، على موقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت لوردانا في موقف محرج بسبب بدلتها الفوشيه الكاشفة والمثيرة ، وتحركاتها التي دفعت المتابعين للإشارة إلى أن لورديانا بلا ملابس داخلية.

وليست المره الاولى التي تقوم فيها دور ديانا بعرض الملابس المكشوفه دائما التي دائما ما تجلب انظار المتابعين حولها بصوره كبيره جدا بسبب ما تقوم به من حركات جديده وبسبب رشقتها الطاغيه وجمال جسدها المتناسق بصوره كبيره جدا.

مشاركه الراقصه الاستعراضيه لورديانا مجموعه من الصور مع المتابعين وترتدي المايوه الاسود المكشوف للغايه وتركت شعارها منصدم كثير بطريقه في غايه الروعه وبدات ترقص بطريقه على احد الشواطئ في مدينه الساحل الشماليه.