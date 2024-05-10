بحب أغاني المهرجانات والوقفة أمام نور الشريف ليها رهبة... أبرز تصريحات عمرو يوسف ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان عمرو يوسف في خطف الأنظار بأحدث ظهور له ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع على قناة أون.

وكشف عمرو يوسف عن مشهد قفزه في فيلم شقو وكواليس التعاون مع الفنانة يسرا.



عمرو يوسف :أنا مش عبيط أقول لمراتي كندة علوش أو ووالدتي لقطة الأكشن

وقال : "أنا مش عبيط أقول لمراتي كندة علوش أو ووالدتي لقطة الأكشن اللي قفزت فيها من الدور الخامس بعمارة بوسط البلد، وأنا لازم أبقى واثق في المخرج اللي شغال معاه علشان أعمل القفزة اللي عملتها في فيلم شقو، ولازم أبقى واثق في أندرو المسؤول عن الأكشن والحبال اللي معمولة وأنها مؤمنة".





وأضاف :" لو المخرج مش هيعمل القفزة بشكل كويس أنا مش هعملها فالبتالي لازم يكون المصور مركز وشغال بشكل سريع ودقيق، أنا عملت القفزة 8 مرات".

وتابع :" بحب أغاني المهرجانات هي كانت حلوة الاول ولكن دلوقتي بقوا يكرروا، نفسي يحصل تطور ليها لأنها كنت بحبها جدا اول ما طلعت، والوقفة قدام استاذ نور الشريف لها رهبة أنا مكنتش متخيلها، اول ما اتوترت قولتله هروح الحمام طبعا هو فهم، وقفت في الحمام وشجعت نفسي وغسلت وطلعت عملت المشهد وعدى على خير".



تفاصيل فيلم شقو



ومن الجدير بالذكر أن فيلم شقو تم عرضه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، وتدور أحداثه في إطار أكشن حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.



أبطال فيلم شقو

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمد ممدوح، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، عباس أبو الحسن، وغيرهم، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.