نهى عابدين عن مواصفات رجل أحلامها: هو أنا جايبة مطبخ؟!

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة نهي عابدين ضيفه في برنامج "كلام الناس" التي تقدمة الإعلامية ياسمين عز التي يتم عرضها عبر شاشة MBC مصر.

وكشفت نهى عابدين عن مواصفات رجل أحلامها، مؤكده إنه ا تختلف من فترة لأخري مع إختلاف الخبرات التي تمر بها مع كل مرحلة، معلقة: "مواصفات! هو أنا جايبة مطبخ؟!".

وتابعت: "مفيش مواصفات، كل مرحلة في الحياة إنت بتشوفي الأمور بشكل معين حسب احتياجاتك وأولوياتك".

وأستكملت حديثها قائلة: "أنا مبيفرقش معايا الشكل دلوقتي، ممكن وأنا صغيرة كنت هابلة وتافهة، لكن الشكل مش أهم حاجة، وفي حاجات أهم بكتير".

وعن الصفات المهمة بالنسبة لها قائلة: “أنا بالنسبالي الاحترام، وتقبل الاختلاف، وإنه يحترمني ويحترم الحاجات اللي بحبها".

أخر أعمال الفنانة نهي عابدين

يذكر أن آخر أعمال نهى عابدين كان مشاركتها في مسسلسل العتاولة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني وضم مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم:الفنان باسم سمرة، طارق لطفي، أحمد السقا، فريدة سيف النصر، مريم الجندي، هدى الأتربي، محمد التاجي وآخرون.

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين.