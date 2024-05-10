عمرو دياب يلتقي بجمهور لبنان في هذا الموعد



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع الهضبة عمرو دياب، مستوى الحماس لجمهوره من خلال إحياء حفل جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد نجاح حفله في أغسطس الماضي 2023 بـ لبنان، حيث شارك عمرو دياب جمهوره ببوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

ومن المقرر أن يقام حفل عمرو دياب، في بيروت يوم 15 من شهر يونيو المقبل.

تعليقات الجمهور على منشور عمرو دياب



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الهضبة دايما مولعها، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، ان شاء الله هتكون ترند، وغيرها من التعليقات.

أول تعليق من عمرو دياب بعد غياب 12 عاما عن حفلات لبنان

وسبق وأن أعرب الفنان عمرو دياب عن سعادته بإحيائه حفلًا غنائيا في دولة لبنان بعد غياب 12 عامًا، وذلك في تصريحات تلفزيونية، وقال: أنا اللي غلطان أني مابجيش، وحشتوني جدا جدا من زمان.

وتسبب حفل عمرو دياب في إغلاق أهم شوارع بيروت، وذلك بسبب الاستعدادات الأمنية المشددة منذ صباح أمس لتأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، الأمر الذي أدى لتكدس مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت.

تعرف على موعد حفل دبي لـ الهضبة



ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في مدينة دبي، يوم 18 مايو المقبل، على مسرح كوكاكولا آرينا، وسيقدم الهضبة خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته المحببة لدى الجمهور.



آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب ألبومه الجديد مكانك، وعددها 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.