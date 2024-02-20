انت الأن تتابع خبر للكبار فقط..القشطة سما المصري تقع في المحظور بالرقص بقميص النوم الاحمر وتظهر مناطق حساسة من جسدها و ينكشف المستور..الصاروخ رجع تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرس الفنانه الراقصه الاستعراضيه التي هزت قلوب المتابعين بسبب ان تقوم به النشر فيديوهات فاضحه وما تفعله من فيديوهات سواء تقوم بالرقص فيها او تقوم باظهار جسدها امام المتابعين من اجل كذب الشهره والمال واحيانا تقوم الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري بعرض كل ما لديها من

فنانة العرض ، سما المصري ، التي تعتبر أشهر فنانة في مصر والوطن العربي ، لديها العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ولها العديد من المتابعين على حساباتها.

بينما كانت ترقص ، تلقت الكثير من التعليقات تثني على أدائها الرائع ، وأيضًا بعد التعليقات التي تلقتها بسبب ما كانت تفعله ، والكثير من الانتقادات في التعليقات ، حتى أغلقت البث المباشر.

تعرضت سما المصري للهجوم واسع جدا من قبل الجمهور والمتابعين بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات فاضحه تحث على الفسق والفجور وعلق متابع حرام عليك ارحمنا بقى