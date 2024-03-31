انت الأن تتابع خبر سوزان نجم الدين برفقة إمارات رزق خلال تصوير مسلسل “الصديقات القطط” والجمهور يتفاعل (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت النجمتين جميـلات الشـاشة إمارات رزق و سوزان نجم الدين بِـ بعض اللقطات العفوية والطـريفة من كواليس تصوير مشاهدهما ضمن مسلسل ” الصـديقات القـطط “.

وينضم الى بطولة العمل بجانبهما عدد من نجمات الوسط الفني أبرزهم ” صفاء سلطان ونظلي الرواس و ديمة الجندي ورنا شميس ” وغيرهن الكثير .

وظهرن الجميلات إمارات رزق وسوزان نجم الدين رمزاً للعفوية والسعادة والطـاقة الإيجابية والتفاؤل.

أكدت الفنانة صفاء سلطان أنها تقف اليوم أمام كاميرا المخرج القدير محمد زهير رجب، بمشاركة مجموعة من نجوم سورية لدخول السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الصديقات- القطط»، من إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، والإشراف العام ل‍فراس الجاجة وأيهم قبنض.

وقالت سلطان: أقف للمرة الثانية أمام كاميرا المخرج محمد زهير رجب بعد أول بطولة مطلقة لي بمسلسل «ليلى مراد»، وأنا واثقة من أنه سيقدمني بصورة جميلة جدا ضمن سياق العمل، لأنني أثق في قدراته الإبداعية إخراجيا، وأستطيع أن أوصف المسلسل بأنه دراما اجتماعية معاصرة، شاركت فيه نجمات سوريات، يقدم حكاية واقعية معاصرة، وكانت الشركة صرحت بأنها تحشد للعمل بمنطق وأسلوب جديدين «كل الإمكانات اللازمة» لتقديم سرد قصصي مميز من خلال الاحداث المثيرة والمشوقة.

وعن مضمون المسلسل، أوضحت: القصة تستند إلى مقومات حياتية لسيدة تمكنت من بناء إمبراطورية مالية وسطوة وجاه وعز من خلال تشغيلها لمجموعة راقصات، وتكوين علاقات مع أصحاب النفوذ، وسنشاهد حياة مليئة بقصص تلك النسوة والى أين تأخذهن الدروب.

وكانت صفاء سلطان قد شاركت بالموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل «زقاق الجن» مع الفنان القدير أيمن زيدان، وتميزت بنجوميتها من خلال أحداث جرت بمنطقة «زقاق الجن» بوسط العاصمة السورية (دمشق)، وقدمت بقالب بوليسي شيق.