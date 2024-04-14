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كارول سماحة بإطلالة شتوية تخطف قلوب المتابعين (صور)

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية “كارول سماحة” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مجموعة من الصور الحديثة لها.

  • وفي التفاصيل، ظهرت كارول سماحة بإطلالة شتوية حمراء، حيث ارتدت كنزة صوفية باللون الأحمر.
  • ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها البني المموج مسدولاً على كتفيها، وطبقت مكياج ترابي ناعم وجذاب أبرز ملامح وجهها.
  • ونالت إطلالة النجمة اللبنانية إعجاب وتفاعل الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث انهالت التعليقات التي أظهرت حبهم ودعمهم لها.
  • وتفاعل عدداً من المشاهير مع منشور الفنانة اللبنانية، ومنهم  النجمة اللبنانية كارلا حداد، وسميرة سعيد، وغيرهم.

من هي كارول سماحة ؟

  • كارول سماحة، مغنية وممثلة لبنانية من مواليد 25 يوليو 1972، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999.
  • بدأت النجمة كارول انطلاقتها الفنية كممثلة، حيث شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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