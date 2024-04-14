انت الأن تتابع خبر كارول سماحة بإطلالة شتوية تخطف قلوب المتابعين (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية “كارول سماحة” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مجموعة من الصور الحديثة لها.

وفي التفاصيل، ظهرت كارول سماحة بإطلالة شتوية حمراء، حيث ارتدت كنزة صوفية باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها البني المموج مسدولاً على كتفيها، وطبقت مكياج ترابي ناعم وجذاب أبرز ملامح وجهها.

ونالت إطلالة النجمة اللبنانية إعجاب وتفاعل الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث انهالت التعليقات التي أظهرت حبهم ودعمهم لها.

وتفاعل عدداً من المشاهير مع منشور الفنانة اللبنانية، ومنهم النجمة اللبنانية كارلا حداد، وسميرة سعيد، وغيرهم.

من هي كارول سماحة ؟