انت الأن تتابع خبر ليا مبادري بإطلالة بحرية جذابة في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة “ليا مبادري” انظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت الفنانة الأبيض صور على “إنستقرام” وظهرت باطلالة انيقة المظهر. ونشرت صور من اخر جلسة تصوير لها واعتمدت في اطلالتها على ارتداء فستان ضيق مرسوم عليه نقشة ورود بالألوان الزاهية والفاتحة مكشوف من جهة الساقين وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

كما ونسقت مكياج خفيف بالألوان الترابية الامر الذي اعطاها لمسة جمالية ناعمة وجميلة ونسقت مع الفستان حذاء صيفي الامر الذي نال اعجاب متابعيها.

كما انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالمشاهير حيث عبر الجمهور عن جمال الفنانة وعن نعومتها من خلال خاصية التعليقات.

من هي الفنانة ليا مبادري؟