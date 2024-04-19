انت الأن تتابع خبر راما الراشد قصة ممثلة سورية ابنة سحر فوزي التي عارضت دخولها الفن وتميزت بالأدوار الجريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - راما الراشد هي ممثلة سورية ولدت في 28 أبريل / نيسان عام 1991م وهي وابنة الفنانة سحر فوزي ووالدها من خارج الوسط الفني أما أخوها فهو المخرج سور الراشد، اشتهرت في درها في مسلسل باب الحارة وفي المشاركة في مسلسل صرخة روح.

مسيرة راما الراشد الفنية

بدأت راما الراشد مسيرتها الفنية وهي طفلة وذلك عام 1999 عندما قدمت دور في مسلسل “دنيا” الشهير بطولة أمل عرفة وشكران مرتجى وهي بعمر 8 سنوات.

كما شاركت راما في مسلسل “باب الحارة” الجزأين السادس والسابع بدور “هدى” الذي نال شهرة كبيرة داخل سوريا وفي الوطن العربي مما أكسبها شهرة واسعة في العالم العربي.

كما شاركت في مسلسل “طوق البنات”، ومسلسل “صرخة روح” الجزء الثالث و”ما وراء الوجوه” و”طاحون الشر” و”أبواب الريح” و”دنيا” الجزء الثاني عام 2015، ومسلسل “أبو دزينة” وفي “بقعة ضوء” الجزء الحادي عشر.

راما الراشد في مسلسل صرخة روح

كانت جرأة راما الراشد في مسلسل “صرخة روح” المثير للجدل ومشاركتها في جزئه الثالث والرابع والذي كان علامة بارزة في تراجع الدراما السورية كرسالة وانحدارها لعالم دمشق السفلي بحسب رأي الجمهور.

ويعتبر المسلسل السوري صرخة روح من الأعمال الدرامية الجريئة، والذي تم عرضه في رمضان عام 2013، ويتألف المسلسل من ستة خماسيات ويتحدث عن الخيانة بجميع أنواعها، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرض الجزء الأول حتى توالى بعد ذلك عرض الجزء الثاني والثالث والجزء الرابع الذي تم عرضه في رمضان عام 2016.

شاركت الفنانة راما الراشد في الخماسية الثالثة للمسلسل، والتي حملت عنوان “الشقة رقم 10”، وهي فكرة الفنان محمد قنوع وتأليف سعيد الحناوي وإخراج إياد النحاس، تتحدث هذه الخماسية عن الشقق المفروشة التي تؤجر لأغراض غير قانونية بقصد الدعارة والأعمال المحرمة، وقد شارك في بطولة الخماسية تلك كل من الفنانين: بسام كوسا، وعبد المنعم عمايري، ونورا العايق، وسوسن ميخائيل، وكرم شعراني، وفايز أبو دان، ومحمد قنوع، ونادين قدور، وأنطوانيت نجيب إضافة للفنانة راما الراشد، وغيرهم من الممثلين.

كما شاركت راما الراشد مرة أخرى في الخماسية الرابعة والتي حملت عنوان “مشاعر مبعثرة” والتي كانت من إخراج سيف الدين سبيعي وتأليف ناديا الأحمر، وشارك في بطولة هذه الخماسية الفنان أيمن زيدان، وهيا مرعشلي، ويزن السيد، ومرح جبر، ووالدتها سحر فوزي وهو أحد الأعمال التي التقت فيه الفنانة راما الراشد بوالدتها، وكذلك شاركت فيه الفنانة مديحة كنيفاتي وغيرهم.

معارضة سحر فوزي دخول راما عالم التمثيل ثم تشجيعها لها لاحقاً

منعت الفنانة سحر فوزي ابنتها راما من دخول عالم الفن والتمثيل في البداية كما ذكرت مصادر إعلامية عديدة.

لكن راما صرحت في أحد لقاءاتها قائلة: “والدتي كانت في البداية حريصة على أن أختار طريقي بنفسي وعندما اخترت طريق الفن شجعتني للخوض فيه”.

ويذكر أيضاً أنا راما لم تشارك في الكثير من الأعمال فهي قد شاركت منذ انطلاقتها وحتى الآن حوالي 15 عملاً درامياً فقط.

راما الراشد على السوشال ميديا