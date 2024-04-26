انت الأن تتابع خبر من هي نور إمام وما علاقتها بالنجم الشهير عادل إمام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت نور إمام عدة مرات في الآونة الأخيرة مع الممثل الكبير عادل إمام وعلى ما يبدو أنها تبحث عن الظهور الإعلامي والشهرة لترويج أعمالها.

وفي لقاء لها مع بعض الوسائل الإعلامية ذكرت نور إمام أن عمها يدعمها ويشجعها بشكل مستمر في كل ما تعمله خاصة في مجال تصميم الأزياء وانها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى معجبيها بطريقتها الخاصة.

وفي سؤالها حول عدم الظهور في المجال الفني والدرامي فقالت أنها لم تجد نفسها في هذا المجال ولكنها لا تمانعها، وأن عمها عادل إمام يعتبر بالنسبة له قدوة وأب ثاني يقدم لها الدعم الدائم والتشجيع.

يذكر أن نور درست تصميم الأزياء والملابس الجاهزة في احدى جامعات المملكة المتحدة وهي تروج لعلامتها التجارية كما أن العديد من نجوم مصر يرتدون ملابساً من تصميمها.

هذا وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بتداول صور نادرة لعائلة شقيق عادل إمام وهو المنتج عصام إمام وابنتيه نور و فرح.

أما والدة نور فهي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.