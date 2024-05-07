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رياض - احمد صلاح - فاديا خطاب أول امرأة تتولى منصب نقيب الفنانين السوريين أيدت النظام واسمها الحقيقي فهيمة

من هي فاديا خطاب؟

ولدت الفنانة السورية فاديا خطاب واسمها الحقيقي فهيمة خطاب في مدينة حلب في 9 يونيو عام 1950 وقد عاشت في حلب حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية وكانت تلتحق بمدرسة أم المحدثة في حي حلب الجديدة.

ثم انتقلت إلى دمشق عام 1967 لتكمل دراستها الثانوية والجامعية وحيث بدأت ‏الفنانة فاديا مشوارها الفني بعد اكتشاف دريد لحام لموهبتها، وقد حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات في المهرجانات السورية والعربية.

انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1982 وتم انتخابها كنقيب الفنانين السوريين في عام 2010 حتى عام 2014 وهي أول امرأة سورية تترأس نقابة الفنانين السوريين. [Ezoic]

عائلة فاديا خطاب

توفي زوجها في السنة الأولى من زواجها قبل 36 سنة ولم تتزوج بعدها وهو من خارج الوسط الفني، ولديها بنت واحدة هي علا ولم ترتبط بعدها لتتفرغ لتربية ابنتها.

شقيقات الفنانة فاديا خطاب فنانات أيضاً فشقيقتها الفنانة أميرة خطاب حيث شاركت في مسلسل باب الصالحية ومسلسل ناس من ‏‏‏ورق وشقيقتها الأخرى هي صباح خطاب زوجة الفنان ياسر العظمة وعادت لتعيش مع عائلتها في سوريا.

مسيرة فاديا خطاب الفنية

بدأت بمسلسل العروس عام 1968 وأخذت دور البطولة.

‏‏تألقت الفنانة فاديا خطاب في أعمال تلفزيونية كثيرة وأصبحت من نجوم سوريا المعروفين وقد شاركت في مسلسل ‏العروس في عام 1968 تأليف فرحان بلبل وإخراج محمد فردوس وكان هذا المسلسل بطولتها هي والفنان جهاد سعد وكان المسلسل من 13 حلقة.

ثم في عام 1975 شاركت في مسلسل نمر العدوان وهو مسلسل رومانسي من تأليف خالد حمدي و شاركت في مسلسل الأجنحة عام 1983 و في عام 1985 في مسلسل حصاد السنين إنتاج التلفزيون العربي السوري وإخراج علاء الدين كوكش وتأليف زهير براق.

شاركت في مسلسل حمام القيشاني الجزء الخامس فهو مسلسل يتكون من خمسة أجزاء من تأليف دياب عيد وحصل هذا المسلسل على الجائزة الثانية في أحد مهرجانات تكريم الأعمال الدرامية السورية ‏وجسدت الفنانة فاديا خطاب دور فريال الأفندي.

شاركت عام 1987 في مسلسل بهلول وهو مسلسل كوميدي إخراج سليم موسى و تأليف فوزي الدبع ‏ثم شاركت في مسلسل الطبيبة عام 1988.

وفي عام 1989 شاركت في مسلسل البركان وكانت تجسد شخصية لبنى وكان المسلسل إخراج محمد عزيزية وتأليف هاني السعدي

‏وفي عام 1990 شاركت في مسلسل لعبة للمستقبل و عام 1991 في هجرة القلوب إلى القلوب و‏مسلسل الخشخاش في نفس العام وجسدت فيه شخصية عايدة وشاركت في مسلسل درب التبان و البديل عام 1992.

ثم شاركت في أبو كامل الجزء الثاني عام 1993 وهو إخراج علاء الدين كوكش وقصة فؤاد شوربجي وإنتاج التلفزيون السوري ‏وجسده فاديا شخصية وصال ‏وأيضا شاركت في مسلسل المحكوم إخراج المخرج محمد فردوس أتاسي في عام 1996 وهو مسلسل بوليسي اجتماعي و عدد حلقاته 22 حلقة.

‏ثم مسلسل بنت الضرة ‏في عام 1997 تأليف فؤاد شربتجي وإخراج بسام سعد و إنتاج شركة السعد الأعمال الفنية ‏ومسلسل أيضا قتل الربيع إخراج يوسف رزق وتأليف هاني السعدي ومسلسل أبناء القهر فهو مسلسل اجتماعي يناقش قضايا مهمة في المجتمع، جسدت فاديا خطاب فيه شخصية زهرة أم يوسف وفي عام 1999 شاركت في مسلسل نساء صغيرات وأيضا جواد الليل والقصر والانهيار.

أعمال فاديا خطاب الفنية في الألفية الجديدة

شاركت في مسلسل الزير سالم عام 2000 إخراج حاتم علي وتأليف ممدوح عدوان.

في عام 2001 شاركت في مسلسل تمر حنة و إمبراطورية نون واللوحة السوداء و البطرني.

في عام ‏2002 شاركت في مسلسل الوصية و أبناء القهر.

مسلسل حاجز الصمت في عام 2005 وكان هذا المسلسل أول مسلسل يتحدث عن مرض الايدز ‏وكان من إخراج يوسف رزق وفي نفس العام مسلسل الأمهات و في عام 2006 مسلسل لا مزيد من الدموع و الواهمون و القضية 6008.

في عام 2015 في مسلسل الزعيم بطولة وتأليف الفنان وفيق الزعيم وإخراج مؤمن الملا.

شاركت في مسلسل عطر الشام عام 2016 وهو من المسلسلات الشامية الضخمة من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير ويتكون من أربعة أجزاء.

وفي عام 2017 شاركت فاديا في مسلسل الخط الأحمر وكان الجزء الثاني لمسلسل حاجز الصمت من إخراج يوسف رزق وسيناريو وحوار الكاتب هاني السعدي وإنتاج يوسف رزق و مسلسل عائد إلى حيفا ومسلسل مرايا 95 ‏وشاركت أيضا في مسلسل زمن البرغوت وفي عام 2018 شاركت في مسلسل طوق البنات الجزء الثاني ‏إخراج إياد شربتجي ويتكون هذا المسلسل من أربعة أجزاء ‏ومن أهم وأشهر أعمال الفنانة فاديا خطاب هو مسلسل باب الحارة وهو مكون من 11 موسم إلى الآن.

الأعمال السينمائية والمسرحية للفنانة فاديا خطاب

لم تشارك الفنانة فاديا خطاب في أعمال سينمائية كثيرة فقد شاركت في فيلم زواج على الطريقة المحلية وهو فيلم سينمائي رومانسي سوري تم عرضه عام 1978 وشاركت في فيلم زواج سعيد عام 2002 وهو فيلم قصير ولكن لم يتم عرضه ‏وفي عام 2007 شاركت في فيلم صرخة قلب حنون ولكن أيضا هذا الفيلم لم يتم عرضه.

شاركت الفنانة فاديا خطاب في بداياتها في مسرحية ضيعة تشرين عام 1973 و جسدت شخصية زوجة غوار و هي مسرحية كوميدية سياسية إخراج دريد لحام وتأليف محمد الماغوط.

آراء وتصريحات فاديا خطاب المتنوعة خلال مسيرتها

قد صرحت الفنانة السورية فاديا خطاب أثناء تكريمها من وزارة الثقافة السورية في افتتاح مهرجان الثقافة والذي أقيم في مسرح دار الأسد للثقافة والفنون والتراث في عاصمة سوريا دمشق وقالت في حديثها مع فوشيا أن كل تكريم يعتبر حافز كبير للفنان ثم وجهت رسالة إلى المرأة السورية والعربية مؤكدا أن المرأة سيدة عظيمة ولها دور فعال في المجتمع و تمنيت أن تستمر المرأة‏ بمسيرتها وإنجازاتها.

وقد صرحت الفنانة فاديا خطاب حول الضجة التي حدثت في انتخابات نقابة الفنانين في سوريا قائلة أنها أول سيدة سورية تحوز على هذا المنصب و مؤكدة أن لكل شخص أسلوبه في التعبير عن رأيه ولكنها رفضت أن يتم إظهار ونشر المشاكل والعيوب و الخلافات عبر شاشات التلفاز.

ابتعاد الفنانة فاديا خطاب عام 2020 عن الأعمال الدرامية

أكدت الفنانة السورية أنها سوف تغيب عن دراما رمضان عام 2020 بسبب قلة الأعمال التي تم إنتاجها قد اعتذرت عن بعض الأعمال التي عرضت عليها لأنها لم تجد أي عمل يناسب بها دون ذكر أي أسباب.

وآخر أعمالها في 2021 إذ عادت للتمثيل في مسلسل بروكار الجزء الثاني، ومقابلة مع السيد آدم الجزء الثاني.

سبب استقالة الفنانة فاديا خطاب من نقابة الفنانين