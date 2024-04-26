انت الأن تتابع خبر نيكول سابا بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة اللبنانية “نيكول سابا” الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وتألقت نيكول سابا في أحدث إطلالاتها على السوشيال ميديا بفستان سواريه قصير باللون الفضي اللامع نسقت معه بوت باللون الفضي اللامع أيضاً.

ومن الناحية الجمالية، تركت الفنانة اللبنانية شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها وطبقت مكياجاً جذاباَ أبرز جمال ملامحها.

وحظيت إطلالة الفنانة نيكول سابا بتفاعل واسع من قبل جمهورها ومحبيها حيث انهالت التعليقات التي عبّر أصحابها عن محبتهم الكبيرة لها متغزلين بجمالها.

من هي نيكول سابا؟