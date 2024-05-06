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رياض - احمد صلاح - عبير شمس الدين بدأت العمل في عروض الأزياء والإعلانات التجارية قدمها طلحت حمدي للفن ولقبت بقمر الدراما السورية

من هي عبير شمس الدين؟

عبير شمس الدين هي ممثلة سورية ولدت في العاصمة السورية دمشق في 30 سبتمبر / أيلول عام 1972، لعائلة دمشقية، أنهت دراستها الجامعية ثم بدأت العمل في مجال عروض الأزياء والإعلانات التجارية وبرامج الترفيه، وقد حققت شهرة واسعة من خلال المشاركة في سلسلة مرايا الناقدة للفنان القدير ياسر العظمة ، فقد عرفت كواحدة من نجمات السلسلة الأساسيات ، بدأت مع مرايا عام 1997 واستمرت تشارك حتى عام 2005 . تنسب شمس الدين الفضل للفنان الراحل طلحت حمدي في دخولها الوسط الفني، وعن ذلك تقول في أحد الحوارات الصحافية : ” جاءت فرصتي الحقيقية مع تعرفي على الفنان طلحت حمدي الذي قدمني عبر أعمال درامية لإيمانه بموهبتي بالتمثيل ” .

مسيرة عبير شمس الدين الفنية

كان جمال الفنانة عبير شمس الدين تذكرة التحول من موديل إعلانات إلى فنانة محترفة فهي تتمتع بجمال شرقي مميز، جعل الجمهور يطلق عليها لقب قمر الدراما السورية .

بدأت شمس الدين مشوارها الفني عارضة أزياء ثم موديل في الإعلانات التجارية، وقد أتاح لها ذلك المشاركة في عد من برامج المنوعات مثل برنامج ” عائلتي ” ، ومن ثم برنامج الكاميرا الخفية الشهير ” منكم وإليكم والسلام عليكم ” عام 1993 .

اختيرت للمشاركة في مسلسل بحريني حمل اسم ” أولاد بو جاسم “، وقد كانت تستطيع الاستمرار في الدراما الخليجية، لكنها أرادت أن تثبت موهبتها الفنية في وطنها سورية .

بعد المسلسل الخليجي، بدأت تقبل بأدوار صغير في مسلسلات سورية مثل : ” حكايات حكيم الزمان ” و ” المستجير ” عام 1994، ” قلعة الفخار ” و ” الحيتان ” عام 1995.

استطاعت شمس الدين أن تثبت أنها موهبة فنية كبيرة وليست مجرد وجه أنثوي جميل، وقد صرحت في أحد الحوارات الصحافية أن الفنان الراحل القدير طلحت حمدي، هو وراء دخولها عالم الفن.

اختارها الفنان القدير ياسر العظمة للمشاركة في سلسلة مرايا، فكانت البداية مع مرايا 97، ثم أصبحت واحدة من نجمات السلسلة وشاركت في كل أجزائها حتى عام 2005 .

الفنانة عبير شمس الدين من أسرة دمشقية مع ذلك فمشاركتها قليلة في أعمال البيئة الشامية، وقد صرحت في أحد اللقاءات مؤخراً أنها لا تعرف السر وراء استبعادها من هذه الأعمال.

انتهت شمس الدين من تصوير مشاهدها في الجزء الحادي عشر من باب الحارة 2021، وهي مشاركتها الأولى في المسلسل الشهير، وتؤدي شخصية جديدة بالمسلسل، هي شخصية ” اعتدال “، التي لديها ثأر مع بعض سكان حارة الصالحية. وتجاوز عدد أعمالها التلفزيونية المئة مسلسل منذ انطلاقتها.

حياة عبير شمس الدين الشخصية

تزوجت مرتين من نفس الرجل ورفضت الثالثة فقد كانت عبير شمس الدين متزوجة من رجل خارج الوسط الفني، لكنها انفصلا مرة أولى، ثم عادا وتزوجا مرة أخرى، ثم انفصلا مرة ثانية عام 2014، وأكدت أنها لن تقدم على الزواج منه للمرة الثالثة، بل وترفض فكرة الزواج كلياً، كي تتفرغ لتربية أطفالها الثلاثة : خلدون، والتوأم عمر وميرا. في بداية هذا العام انتشرت أنباء عن زواج شمس الدين من أحد المنتجين السوريين المعروفين، وكعادتها تجاهلت الرد على الشائعات، إلا أنها اضطرت في النهاية مع كثافة الانتشار أن تخرج وتنفي الأمر جملة وتفصيلاً.

عمل عبير شمس الدين في مجال العقارات واستقرارها في سوريا

صرحت شمس الدين لموقع روتانا بأنها تمتلك بيتاً في مصر وآخر في لبنان، وتملك إقامات في عدد من البلدان، لكنها لا ترغب في العيش سوى في دمشق، مشيرة إلى أنها تعمل في مجال العقارات، لأن الفن وحده غير كافي لتأمين حياة مادية كريمة، وعن ذلك قالت : “هناك مشاريع أدخل فيها للبزنس خارج الفن” .

وأضافت : ” أعمل في العقارات، أبيع وأشترى شققا سكنية وأربح منها، فالأجور من الفن لا تكفي للعيش” ، مضيفة : “قد يكون أجر مسلسل واحد أكبر من أي صفقة بزنس في العقارات، لكن ديمومة العمل في البزنس تربح أكثر”.

اصابتها بوعكة صحية في 2019

في يوليو 2019، مرت شمس الدين بأزمة صحية عنيفة ، حيث فقدت وعيها أثناء تصوير أحد الأعمال وتم نقلها على الفور إلى إحدى المستشفيات، ومن ثم إلى الغرفة الرعاية المركزة، بعد اكتشاف أنها أصيبت بأزمة قلبية. لشمس الدين عدد من الصديقات في الوسط الفني، كانت الراحلة رندة مرعشلي إحداهن، وحاليا تجمعها صداقة بالفنانات : شكران مرتجى، أماني الحكيم، رنا الأبيض.

عبير شمس الدين على مواقع السوشال ميديا