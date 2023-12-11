نشكركم على متابعتكم خبر 3 أشهر على بداية رمضان.. وغرة جمادى الآخر 1445 هـ الخميس المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

كشف إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك أن الخميس 14 ديسمبر 2023 غرة شهر جمادى الآخر 1445هـ، وفق الحسابات الفلكية، حيث يولد الهلال الجديد بعد حدوث الاقتران بين الشمس والقمر، يوم الأربعاء 13 ديسمبر عند الساعة 03:32 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وستتبقى 3 أشهر على بداية شهر رمضان المبارك.