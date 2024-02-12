نشكركم على متابعتكم خبر شرطة العين تبذل جهوداً كبيرة في تنظيم السير بعد تشكل السيول جراء الأمطار الغزيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 08:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تتخذ شرطة العين في مدينة العين، الواقعة في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات استباقية بعد تشكل السيول جراء الأمطار الغزيرة، وتبذل جهوداً جبارة لضمان تنظيم السير وسلامة المواطنين والمقيمين.

مع ارتفاع مستوى المياه في الشوارع وتشكل السيول الجارفة، يصبح التنقل أمراً صعباً وخطيراً، وللتصدي لهذا التحدي، تعمل شرطة العين بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على وضع خطط محكمة لتنظيم حركة المرور، وتوجيه السائقين إلى الطرق الآمنة، وإغلاق الطرق المتضررة إذا لزم الأمر.

من بين الإجراءات التي تتخذها شرطة العين هي زيادة عدد الدوريات المرورية في المناطق الحساسة، وتوفير إرشادات وتحذيرات للسائقين من خلال لوحات إرشادية والتواصل الدائم معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات العامة.

كما تعمل الشرطة على توفير الدعم والمساعدة للمواطنين والمقيمين الذين قد يتعرضون لمشكلات نتيجة للسيول، مثل إزالة السيارات المحاصرة في المياه أو توجيه المركبات إلى الطرق البديلة.

تعتبر هذه الجهود الجبارة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع خلال فترات الطقس السيئ، وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار في المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على فترات الأمطار الغزيرة، بل تمتد على مدار العام لتضمن تنظيم السير وسلامة المواطنين في جميع الظروف الجوية والمرورية.

بهذه الطريقة، تظل شرطة العين عنواناً للتفاني والاهتمام بسلامة المجتمع، وتبقى على قدم وساق لتقديم الخدمات الأمنية والتنظيمية بكفاءة واحترافية، مما يجعل مدينة العين مكاناً آمناً ومستقراً للجميع في جميع الأوقات.