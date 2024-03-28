نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 مارس 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 28-3-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج إلى شديد آل اضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.