نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 29-3-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسطا ليلاً ، في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.