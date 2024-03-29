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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 29-3-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

 

وأشار البيان إلى أن البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسطا ليلاً ، في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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