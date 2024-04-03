نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

‏‎بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي.