نشكركم على متابعتكم خبر جراح الأعصاب الإماراتي الشهير الدكتور عبد السلام البلوشي يزور الدولة بعد إنجاز تاريخي في جراحة العمود الفقري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 08:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يزور جراح الأعصاب الإماراتي البارز الدكتور عبد السلام البلوشي الدولة هذا الأسبوع بعد إنجازه الرائد في إجراء أول جراحة للعمود الفقري بمساعدة الروبوت في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أجريت في أبوظبي في مارس 2022.

ويُعدّ إنجاز الدكتور البلوشي علامة فارقة في تاريخ الطب، حيث فتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض العمود الفقري بدقة وكفاءة عالية. وخلال زيارته، سيشارك الدكتور البلوشي خبراته الواسعة في مجال العلاج بالخلايا الجذعية، وهو مجال واعد يُقدم الأمل للمرضى الذين يعانون من أمراض تنكسية مختلفة.

يُتيح العلاج بالخلايا الجذعية للمرضى الذين يعانون من آلام مزمنة في الكتف والركبة والظهر، بالإضافة إلى أمراض القرص التنكسي، فرصة استعادة حياتهم الطبيعية. ويسعى الدكتور البلوشي إلى توفير هذه العلاجات المبتكرة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع رؤية الدولة بأن تصبح مركزًا للتميز الطبي والابتكار.

ويُعدّ العلاج بالخلايا الجذعية بديلاً واعدًا للجراحة التقليدية، حيث أنه يُقلل بشكل كبير من الانزعاج والألم المرتبطين بانحلال القرص.

ويهدف الدكتور البلوشي إلى جعل هذه العلاجات متاحة بسهولة للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة، مما يُتيح لهم العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل أسرع.

وتُجسّد زيارة الدكتور البلوشي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لمواطنيها والمقيمين فيها، وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار الطبي.