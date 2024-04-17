نشكركم على متابعتكم خبر “موارد الشارقة” تعلن استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الإمارة حتى يوم غد الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، استمرار العمل عن بعد ليوم غد الخميس الموافق 18 أبريل 2024، لجميع الموظفين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتُستثنى الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

وتهيب موارد الشارقة بالموظفين مباشرة العمل عن بعد من مقار منازلهم، حفاظاً على سلامتهم ودعماً للجهود الوطنية .