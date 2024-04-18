نشكركم على متابعتكم خبر إعلان هام من مطارات دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 12:55 مساءً - خاص – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة مطارات دبي، صباح اليوم الخميس، عن إعادة فتح إجراءات السفر من المبنى 3، بعد إغلاق المبنى مؤقتًا بسبب الأحوال الجوية.

ويوجد في المبنى 3 جميع مكاتب خطوط طيران الإمارات، ومكاتب تسجيل الوصول الذاتية، وخدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل من طيران الإمارات.

كما توجد مكاتب خدمة العملاء ومنافذ بيع التذاكر وصالات المسافرين، إضافة إلى العديد من المتاجر والمطاعم.