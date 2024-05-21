نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات اليوم في بطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 18 مايو حتى 27 من الشهر نفسه على ملاعب القطامية ببتروسبوت.



وتفتتح مواجهات اليوم بمباراة الجزائر وجامبيا في تمام الثالثة والنصف عصرا ضمن المجموعة الثالثة، ويلعب منتخب نيجيريا ضد بوروندي ضمن المجموعة الأولى في تمام الخامسة مساء.

وفي المجموعة الرابعة يلعب المنتخب الأنجولي ضد تنزانيا في تمام السادسة والنصف مساء، ثم يلعب منتخب كينيا ضد غانا في المجموعة الثالثة الساعة الثامنة مساء.

وتختتم مواجهات اليوم في التاسعة والنصف مساء بمباراة المغرب ضد ليبيريا بالمجموعة الثانية.



وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي

: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

و تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون



وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف

أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.



جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة قد حقق أمس فوزًا كبيرا بنتيحة 10-2 على نظيره منتخب بورندي في المباراة الثانية للفراعنة في البطولة ليضمن تأهله للدور التالي بالبطولة.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخب مصر عبدالله مصطفى.

