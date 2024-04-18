نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تُجسد نهج الإمارات الثابت في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا.

وقال سموه في تدوينة عبر “X”: “شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونتطلع بكل تفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة”.