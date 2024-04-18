اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تُجسد نهج الإمارات الثابت في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تُجسد نهج الإمارات الثابت في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا.

وقال سموه في تدوينة عبر “X”: “شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونتطلع بكل تفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا