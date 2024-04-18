نشكركم على متابعتكم خبر منخفض جوي متوسط في طريقه إلى الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك “إبراهيم الجروان”. أن التوقعات تشير إلى تعرض دولة الإمارات لمنخفض جوي جديد ابتداءً من 22 أبريل الجاري.

وأضاف “الجروان”، اليوم الخميس، أنه “من المتوقع أن يكون المنخفض متوسط الشدة، ضمن النطاق الطبيعي والمعتاد”.

وأشار إلى أن “دقة التنبؤ بالحالة الجوية تصل إلى 70% قبل الحالة بخمسة أيام، وإلى 80% خلال مدة 3 أيام، فيما تتعدى 90% خلال 48 ساعة”.