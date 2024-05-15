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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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