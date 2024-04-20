نشكركم على متابعتكم خبر عاجل تسريب غاز يودي بحياة آسيويتين داخل مركبتهما في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 أبريل 2024 09:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بوفاة سيدتين من الجنسية الآسيوية اختناقاً، الثلاثاء الماضي، نتيجة استنشاق تسريب غاز أول أكسيد الكربون من مركبتهما الخاصة، عقب توقف حركة السير نتيجة تجمعات المياه.

ووفق اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، لـ«الخليج»، فإن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء الثلاثاء الماضي يفيد بتعذر نقل سيدتين آسيويتين من قبل الإسعاف الوطني، تقع مركبتهما على شارع الاتحاد باتجاه إمارة الشارقة، وعلى الفور انتقلت الدوريات الشرطية إلى موقع البلاغ لنقل الحالتين إلى المستشفى.

وأوضح أن المركبة المتوقفة داخل تجمعات المياه بشارع الاتحاد كانت متجهة من دبي إلى الشارقة، وعلى متنها 4 أفراد، 2 من الذكور و2 من الإناث، ونزل الرجلان من المركبة للبحث عن سبل تحريكها والخروج من الطريق، بعد توقف الحركة المرورية، فيما ظلت السيدتان داخل المركبة مع إبقاء التكييف في وضع التشغيل، وإغلاق جميع النوافذ.

وبعد عودة الشخصين، وجدا السيدتين في حالة إغماء ما استدعى اتصالهما بالشرطة بعد تعذر وصول الإسعاف الوطني، حيث تمكنت الدوريات الشرطية بدورها من الوصول إلى موقع البلاغ ونقل الحالتين قرابة الساعة 10:00 مساءً إلى مستشفى القاسمي لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأعلن المستشفى وفاة الحالتين، فيما تم تحويلهما للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب الوفاة، حيث كشف تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة وقعت نتيجة استنشاق كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون السام، وذلك خلال وجود السيدتين داخل المركبة لمدة طويلة دون وجود تهوية.