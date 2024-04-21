نشكركم على متابعتكم خبر تنويه من “هيئة المعرفة” حول التعلم عن بعد للمتضررين من الظروف الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، جميع المدارس الخاصة والجامعات الدولية ومركز الطفولة المبكرة في دبي. إلى التحلي بالمرونة والاستجابة لاحتياجات الطلبة والمعلمين والكادر الإداري، وذلك من خلال استمرار توفير خيار التعلم عن بعد لأولئك الذين لا يزالون يواجهون تحديات ناجمة عن الظروف الجوية الاستثنائية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يستعد فيه المجتمع التعليمي في دبي لاستئناف التعليم الحضوري بعد انتهاء هذه الظروف.

وتهدف هيئة المعرفة من خلال هذه الدعوة إلى ضمان استمرار العملية التعليمية للجميع، ودعم الطلبة والمعلمين والكادر الإداري الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المدارس. وتوفير خيارات تعليمية مرنة تلبي احتياجات مختلف الطلاب.