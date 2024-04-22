نشكركم على متابعتكم خبر آلية العمل الخاصة باستقبال طلبات المواطنين في دبي المتضررين من تداعيات الحالة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تم تفعيل آلية استقبال الطلبات من المتضررين في دبي نتيجة لتأثير الحالة الجوية السائدة عبر تطبيق الواتساب، وذلك على الرقم الرسمي المخصص لهذه المبادرة وهو 0583009000.

للعوائل المتأثرة من تداعيات الأمطار في المنطقة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي أو تضرر المنازل أو أي خدمات أخرى، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

1. يتم إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب إلى الرقم الرسمي المخصص للمبادرة.

2. سيتم الرد على المرسل برسالة آلية تحتوي على رابط يقوده إلى نموذج لتعبئة البيانات حسب منطقة الإقامة.

3. يتعين على المتقدم تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج، مثل اسم المقدم للطلب، رقم الهوية، رقم التواصل، المنطقة السكنية، وموقع المنزل على خرائط Google، وعدد أفراد العائلة، ووجود كبار السن أو أصحاب الهمم، بالإضافة إلى نوع الضرر وما إذا كان هناك تواصل مسبق مع جهة أخرى.

بعد تعبئة البيانات، يتم إرسالها مرة أخرى إلى رقم الخدمة المخصص لمتابعة الحالة وتقديم الدعم اللازم للعائلات المتضررة.