نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 08:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 22-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح غائماً غرباً ظهراً، وتمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.