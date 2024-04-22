عاجل حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 04:52 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم الاثنين قرار المجلس رقم (19) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برئاسة أحمد درويش القامة المهيري.

ووفقاً للقرار، يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته الدكتورة منى عيسى البحر، نائباً للرئيس، والأعضاء: حصة عبدالرحمن تهلك، ومحمد علي رستم، وخالد يحيى الحوسني، وسلطان عبدالحميد الجمال، ومدير عام المؤسسة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.