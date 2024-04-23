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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 23-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط الأمطار”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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