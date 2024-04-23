نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 23-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط الأمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.