نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، حيث ناقش سموه نتائج وآثار الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأيام السابقة.

وأعلن سموه اليوم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. خلال الاجتماع، تمت مناقشة نتائج وآثار الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال الأيام السابقة. ووصف سموه الحالة بأنها غير مسبوقة في شدتها.

وأوضح سموه أنه تم التعامل مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفًا من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية و15 ألفًا من الجهات المحلية، بالإضافة إلى آلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية.

وأكد سموه على أهمية سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، وأشاد بالجهود المبذولة في التعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها بسرعة بفضل الدعم والمتابعة من أخيه رئيس الدولة.

وختم سموه الاجتماع بتوجيهات بحصر الأضرار ودعم الأسر المتضررة، وبدء دراسة حالة البنية التحتية، مؤكدًا على استمرار العمل بجدية وإصرار للتعامل مع أي ظروف غير متوقعة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تمت مناقشة مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في هذا القطاع مع زيادة عدد النزلاء والإنفاق السياحي. وأكد سموه على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز السياحة وتطويرها بما يخدم مصلحة الدولة.

وختم سموه الاجتماع بالتأكيد على استمرارية المسيرة التنموية في الدولة، معربًا عن أمله في المزيد من التقدم والازدهار بفضل الجهود المشتركة والتكاتف الوطني.