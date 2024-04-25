نشكركم على متابعتكم خبر عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية البحرين ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، في لقاء جرى اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وقد رحب سموه بوزير الخارجية البحريني، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين ومجريات التعاون الإماراتي البحريني وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة.

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية القوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، والتي تتطور وتزداد قوة مع مرور الزمن، وتشكل دعامة أساسية للتعاون الخليجي والعربي.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المثمر والبناء مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بهدف دعم الأهداف التنموية المشتركة وتعزيز مستقبل مزدهر للبلدين.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الخليجي المشترك، وتم استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمستوى التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين، ورؤيتهما المشتركة تجاه أهمية تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه أن التحديات الحالية التي تواجه المنطقة تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة التوترات التي تهدد استقرارها وأمن شعوبها.

وفي ختام اللقاء، أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق.

حضر اللقاء أيضًا معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.