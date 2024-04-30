نشكركم على متابعتكم خبر أحمد الشرياني أميناً عاماً لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحريّة، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، تعيين أحمد علي الشرياني أمينا عاما للاتحاد في دورته الحاليّة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجيّة التي ينتهجها الاتحاد بهدف ترسيخ وتعزيز سمعة الدولة، ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية والعمل على تأصيل الهوية الوطنية..

وبحسب “وام”، أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، أهميّة مواكبة التطورّات الكبيرة التي تشهدها الرياضات البحريّة في الدولة، باختيار القيادات التي تملك القدرة على المساهمة في دفع عجلة النموّ والتقدّم.

ويتمتّع أحمد علي الشرياني بمسيرة مهنيّة متميّزة، حيث تولى العديد من المهام القيادية في مؤسسات بارزة مثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة إعمار العقارية، وطيران الإمارات، ووصل العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.

وأعرب أحمد الشرياني عن امتنانه للثقة الممنوحة له، مؤكداً التزامه بتحقيق رسالة الاتّحاد المتمثلة في تطوير الرياضات البحرية الحديثة، ودعم برامج إحياء التراث البحري ونشر الوعي حول أهميتها، وتشجيع المجتمع بمختلف الفئات العمرية لممارسة النشاط الرياضي البحري، وتأهيل الموهوبين واللاعبين للمشاركة الاحترافية والفوز في المنافسات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الشرياني: “تقع على عاتقنا مسؤوليّة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ونحن عازمون على تنمية وتطوير القيادات الرياضية البحرية في كل الفئات العمرية مع تعزيز مشاركة المرأة في جميع الأنشطة الرياضية البحرية ونتطلع إلى الوصول بالرياضات البحرية المحلية للمنافسات العالمية بجدارة وتميز”.