محمد بن زايد: الاستثمار في الشباب المؤهل أولوية في رؤية الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، وفد جامعة ماكغيل الكندية في قصر البحر في أبوظبي.

وخلال هذا اللقاء، رحب صاحب السمو بالوفد الذي ضم عددًا من مسؤولي الجامعة، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على بناء شراكات مع أفضل المؤسسات التعليمية والجامعات في العالم لإعداد الكوادر الوطنية النوعية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وأوضح صاحب السمو أن الاستثمار في الشباب المؤهل، الذي يمتلك مهارات الإبداع والابتكار، يمثل أولوية رئيسية في رؤية الإمارات التنموية.

من جانبه، عبّر الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بمجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة في إطار رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه الزيارة في سياق إطلاق برنامج “زمالات ماكغيل الإمارات” عام 2015 بالتعاون مع جامعة ماكغيل، والذي يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية لاستكمال تعليمهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة في جامعة ماكغيل. ويُمنح البرنامج إلى طلاب الماجستير والدكتوراة المتفوقين، بالإضافة إلى دعم الطلبة للاستفادة من فرص تدريبية في شركات علمية وهندسية متميزة.

حضر هذا اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة في الدولة.